Non solo toxoplasmosi: sono diverse le infezioni che, se contratte durante la gravidanza, possono trasmettersi dalla madre al feto con conseguenze talvolta anche gravi. Un esperto ci ha aiutato a capire quali sono le più pericolose e cosa fare per prevenire i rischi (Di giovedì 6 aprile 2023) La toxoplasmosi è quella su cui si concentra più spesso l’attenzione, tuttavia quando si parla di infezioni in gravidanza, il tema andrebbe inquadrato in una prospettiva più ampia. sono infatti diverse le infezioni che, se contratte dalla donna nel momento del concepimento o durante la gravidanza, possono essere trasmesse al feto con conseguenze talvolta anche molto gravi, tra cui danni fetali, parto pretermine ma anche aborto spontaneo. Ecco perché per una futura mamma, ma più in generale per una coppia che sta ... Leggi su iodonna (Di giovedì 6 aprile 2023) Laè quella su cui si concentra più spesso l’attenzione, tuttavia quando si parla diin, il tema andrebbe inquadrato in una prospettiva più ampia.infattileche, sedonna nel momento del concepimento ola, posessere trasmesse alconmolto, tra cui danni fetali, parto pretermine maaborto spontaneo. Ecco perché per una futura mamma, ma più in generale per una coppia che sta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ??La Federazione Russa si vedrà costretta a rispondere con misure di carattere tecnico-militare e non solo, allo sc… - NetflixIT : Aspettavamo questo momento quanto Secco aspetta il gelato: Questo mondo non mi renderà cattivo arriva il 9 Giugno,… - GiuseppeConteIT : Vicini a Dario Vassallo per le vili intimidazioni ricevute. Dario, non eri solo ieri, non sarai solo domani. Sempre… - PLRCparodyTM : @F_Carpano @diarioromano @romatoday @OQuotidianaBlog @MercurioPsi @ilmessaggeroit @corriereroma @tempoweb… - MARIANGELABIRIN : @LaStampa Non solo paura ..ma..Ribrezzo ...questa immagine mi repelle .. -