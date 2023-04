Non solo Il Riformista: la nuova holding di Matteo Renzi con il figlio calciatore (Di giovedì 6 aprile 2023) Non c’è soltanto la direzione del Riformista tra le nuove attività del senatore di Italia Viva Matteo Renzi. Il 13 marzo 2023 l’ex premier si è presentato davanti al notaio Niccolò Tacchini di Firenze per cambiare il nome della sua società Ma.Re. Consulting. Ora l’azienda si chiama Ma. Re. holding e ha sede legale a Roma a due passi dal parlamento. E, fa sapere Il Sole 24 Ore, c’è anche un’altra novità. Con una quota pari al 10% del capitale sociale è entrato in azienda il figlio Francesco Renzi. Che attualmente fa il calciatore nel Prato in serie D. Ma in futuro chissà. Nel frattempo la Ma. Re. holding rimane comunque saldamente in mano al padre, che detiene il 90% delle azioni. Ma al cambio del nome è seguito anche quello dell’oggetto sociale. ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Non c’è soltanto la direzione deltra le nuove attività del senatore di Italia Viva. Il 13 marzo 2023 l’ex premier si è presentato davanti al notaio Niccolò Tacchini di Firenze per cambiare il nome della sua società Ma.Re. Consulting. Ora l’azienda si chiama Ma. Re.e ha sede legale a Roma a due passi dal parlamento. E, fa sapere Il Sole 24 Ore, c’è anche un’altra novità. Con una quota pari al 10% del capitale sociale è entrato in azienda ilFrancesco. Che attualmente fa ilnel Prato in serie D. Ma in futuro chissà. Nel frattempo la Ma. Re.rimane comunque saldamente in mano al padre, che detiene il 90% delle azioni. Ma al cambio del nome è seguito anche quello dell’oggetto sociale. ...

