Non solo Chelsea, anche il Psg stringe i primi rapporti con Nagelsmann (Di giovedì 6 aprile 2023) Il club parigino si interessa al tecnico tedesco e stringe i primi legami in vista della prossima stagione Leggi su itasportpress (Di giovedì 6 aprile 2023) Il club parigino si interessa al tecnico tedesco elegami in vista della prossima stagione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : Aspettavamo questo momento quanto Secco aspetta il gelato: Questo mondo non mi renderà cattivo arriva il 9 Giugno,… - rusembitaly : ??La Federazione Russa si vedrà costretta a rispondere con misure di carattere tecnico-militare e non solo, allo sc… - CarloCalenda : Non possiamo continuare a parlare solo delle esternazioni di La Russa, Rampelli, Valditara e co. Il potere d’acquis… - FaustaLinda : RT @mariamacina: I giornalisti che si vedono insidiati a casa propria e' chiaro che reagiscano in modo così scomposto e bilioso. Direi 'non… - LostInTheNet1 : @Erica55902833 No ma... veramente sembra che se una cosa la puoi solo pensare poi devi realizzarla... Io non mi ri… -