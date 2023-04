"Non lavorerò mai più per Netflix": la star di Sex/Life 2 contro la piattaforma streaming (Di giovedì 6 aprile 2023) Sarah Shahi, star di Sex/Life 2, è rimasta delusa da come Netflix ha gestito la seconda stagione della serie che la vede protagonista Sarah Shahi è la protagonista di Sex/Life, dove recita al fianco del compagno Adam Demos. L'attrice si è lamentata di come Netflix ha gestito la seconda stagione della serie, disponibile da alcune settimane sulla piattaforma streaming. La star ha criticato lo sviluppo della seconda stagione del progetto, concludendo che, dopo le sue dichiarazioni, difficilmente lavorerà di nuovo con Netflix. L'attrice ha parlato dei suoi dubbi sull'evoluzione di Sex/Life durante un'intervista al podcast Not Skinny But Not Fat di Amanda Hirsch. "Non vorrei lamentarmi molto - ha esordito l'attrice - ma, da ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 aprile 2023) Sarah Shahi,di Sex/2, è rimasta delusa da comeha gestito la seconda stagione della serie che la vede protagonista Sarah Shahi è la protagonista di Sex/, dove recita al fianco del compagno Adam Demos. L'attrice si è lamentata di comeha gestito la seconda stagione della serie, disponibile da alcune settimane sulla. Laha criticato lo sviluppo della seconda stagione del progetto, concludendo che, dopo le sue dichiarazioni, difficilmente lavorerà di nuovo con. L'attrice ha parlato dei suoi dubbi sull'evoluzione di Sex/durante un'intervista al podcast Not Skinny But Not Fat di Amanda Hirsch. "Non vorrei lamentarmi molto - ha esordito l'attrice - ma, da ...

