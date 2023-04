Non fu Cosa Nostra a sottrarre l’agenda rossa di Borsellino (Di giovedì 6 aprile 2023) “La sparizione dell’agenda rossa non è riconducibile ad una attività materiale di Cosa Nostra”. È quanto scrivono i giudici del tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo a carico di tre poliziotti per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio in cui morire il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Il tribunale nisseno dichiarò prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre poliziotti finiti sotto processo, e assolse il terzo imputato, Michele Ribaudo. Per i giudici di Caltanissetta la sparizione dell’agenda rossa del giudice Borsellino “non è riconducibile ad una attività materiale di Cosa Nostra” “A meno di non ipotizzare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) “La sparizione delnon è riconducibile ad una attività materiale di”. È quanto scrivono i giudici del tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo a carico di tre poliziotti per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio in cui morire il giudice Paoloe gli agenti della sua scorta. Il tribunale nisseno dichiarò prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre poliziotti finiti sotto processo, e assolse il terzo imputato, Michele Ribaudo. Per i giudici di Caltanissetta la sparizione deldel giudice“non è riconducibile ad una attività materiale di” “A meno di non ipotizzare ...

