“Non è il Kylian Saint-Germain”. Rottura tra Mbappé e il Psg? Ecco cos’è successo (Di giovedì 6 aprile 2023) È sempre alta la tensione in casa Paris Saint-Germain, soprattutto nei rapporti tra il club, l’ambiente e le sue stelle. Dopo i fischi a Lionel Messi e le frizioni con Neymar, a sbottare oggi è stato Kylian Mbappé. Con una storia su Instagram, la stella francese si è scagliato contro il club accusandolo di essere stato ingannato. Il casus belli è stato il video per promuovere la campagna abbonamenti per la prossima stagione in cui Mbappé era assoluto protagonista, mentre né Messi né Neymar erano presenti. «Ho appena visto – si legge sul profilo ufficiale del giocatore – la campagna abbonamenti del club per la stagione 23/24. In nessun momento sono stato informato della finalità del colloquio con il mio interlocutore che sembrava un’intervista di base durante una giornata marketing del club». Quindi è ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) È sempre alta la tensione in casa Paris, soprattutto nei rapporti tra il club, l’ambiente e le sue stelle. Dopo i fischi a Lionel Messi e le frizioni con Neymar, a sbottare oggi è stato. Con una storia su Instagram, la stella francese si è scagliato contro il club accusandolo di essere stato ingannato. Il casus belli è stato il video per promuovere la campagna abbonamenti per la prossima stagione in cuiera assoluto protagonista, mentre né Messi né Neymar erano presenti. «Ho appena visto – si legge sul profilo ufficiale del giocatore – la campagna abbonamenti del club per la stagione 23/24. In nessun momento sono stato informato della finalità del colloquio con il mio interlocutore che sembrava un’intervista di base durante una giornata marketing del club». Quindi è ...

