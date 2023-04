“Non ci sono persone diversamente abili ma solo speciali”: la sfida di Katia e Luigi con la Biopizza solidale (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiKatia ha 40 anni e da quando ne aveva 16 la sua vita è tutta dedicata alle persone in difficoltà e più in generale al mondo del sociale con le sue mille sfaccettature. Prima l’assistenza nelle scuole materne, poi la prima “missione”, quasi per caso, con il Governatore dell’epoca della Misericordia e Parroco di Pietradefusi, Don Gerardo De Corso, per un paziente ospedaliero fino a diventare, negli anni successivi, lei stessa Governatore della Misericordia. Terminata quell’esperienza anche a causa di alcuni contrasti interni all’organismo, Katia decide di continuare la sua attività a sostegno delle persone più bisognose e soprattutto dei diversamente abili, costituendo una Cooperativa sociale sanitaria, la Open Heart Italia di cui da quasi tre anni è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiha 40 anni e da quando ne aveva 16 la sua vita è tutta dedicata allein difficoltà e più in generale al mondo del sociale con le sue mille sfaccettature. Prima l’assistenza nelle scuole materne, poi la prima “missione”, quasi per caso, con il Governatore dell’epoca della Misericordia e Parroco di Pietradefusi, Don Gerardo De Corso, per un paziente ospedaliero fino a diventare, negli anni successivi, lei stessa Governatore della Misericordia. Terminata quell’esperienza anche a causa di alcuni contrasti interni all’organismo,decide di continuare la sua attività a sostegno dellepiù bisognose e soprattutto dei, costituendo una Cooperativa sociale sanitaria, la Open Heart Italia di cui da quasi tre anni è ...

