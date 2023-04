Non buttare ma più via le bucce di arancia. Mettile in un barattolo con l’aceto (Di giovedì 6 aprile 2023) Perché comprare detergenti costosi quando potete farli da soli con gli ingredienti che avete già in cucina? Un detergente fai-da-te a base di bucce d’arancia e aceto è la combinazione perfetta per una pulizia naturale e sana. Non solo il profumo è delizioso, ma è anche un modo efficace per disinfettare le superfici grazie agli acidi naturali presenti nelle arance. Le bucce d’arancia hanno oli aromatici che sono naturalmente antibatterici e, se abbinate all’aceto, possono eliminare i batteri e deodorare qualsiasi stanza. Cosa fare per creare un detergente casalingo con gli scarti dell’arancia Prima di tutto dobbiamo recuperare i seguenti ingredienti: 1 barattolo Aceto di vino bianco 1 limone 1 spruzzino 3 arance Ovviamente dopo aver spremuto gli agrumi indicati ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 6 aprile 2023) Perché comprare detergenti costosi quando potete farli da soli con gli ingredienti che avete già in cucina? Un detergente fai-da-te a base did’e aceto è la combinazione perfetta per una pulizia naturale e sana. Non solo il profumo è delizioso, ma è anche un modo efficace per disinfettare le superfici grazie agli acidi naturali presenti nelle arance. Led’hanno oli aromatici che sono naturalmente antibatterici e, se abbinate al, possono eliminare i batteri e deodorare qualsiasi stanza. Cosa fare per creare un detergente casalingo con gli scarti dell’Prima di tutto dobbiamo recuperare i seguenti ingredienti: 1Aceto di vino bianco 1 limone 1 spruzzino 3 arance Ovviamente dopo aver spremuto gli agrumi indicati ...

