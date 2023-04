Non a caso si trova alle... Maldive (Di giovedì 6 aprile 2023) Nika Island, nelle Maldive, è stata proclamata prima “Isola Gentile” al mondo. Sarà attenta a sostenibilità e riciclo. L’isola dell’atollo di Ari è entrata a far parte dell’International Kindness Movement impegnato dal 2020 nella diffusione del valore universale della Gentilezza. L’isola di Nika nella sua bellezza incarna appieno il valore della gentilezza e sembra non essere soggetta alle intemperie del tempo né alle dinamiche di un turismo di massa che sta ridefinendo l’essenza stessa delle Maldive. Leggi anche › Rachel Brosnahan: «Il mio mantra è “gentilezza e coraggio”» › Daniel Lumera e Immaculata De Vivo: «La leadership è femminile, e gentile» ... Leggi su iodonna (Di giovedì 6 aprile 2023) Nika Island, nelle, è stata proclamata prima “Isola Gentile” al mondo. Sarà attenta a sostenibilità e riciclo. L’isola dell’atollo di Ari è entrata a far parte dell’International Kindness Movement impegnato dal 2020 nella diffusione del valore universale della Gentilezza. L’isola di Nika nella sua bellezza incarna appieno il valore della gentilezza e sembra non essere soggettaintemperie del tempo nédinamiche di un turismo di massa che sta ridefinendo l’essenza stessa delle. Leggi anche › Rachel Brosnahan: «Il mio mantra è “gentilezza e coraggio”» › Daniel Lumera e Immaculata De Vivo: «La leadership è femminile, e gentile» ...

