Noi sostenitori di Kiev | Duda accoglie Zelensky in Polonia

Il presidente polacco Andrzej Duda ieri ha accolto a Varsavia il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, assieme a sua moglie Olena Zelenska. Duda ha ribadito ancora una volta il pieno sostegno a Kiev anche e soprattutto da un punto di vista militare, esortando gli altri Paesi a fare altrettanto. "L'Ucraina ha bisogno di ulteriori forniture di armi moderne. La Polonia è stata ed è una dei principali sostenitori. Stiamo cercando di fornire a Kiev tutto ciò di cui ha bisogno nel più breve tempo possibile: diamo l'esempio agli altri Paesi", ha detto il presidente polacco parlando a una piazza gremita di gente davanti al castello reale. "Vengono bombardate abitazioni, infrastrutture energetiche e di comunicazione, ospedali, asili e scuole. Questi sono crimini di guerra.

