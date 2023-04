No! Questa non è la copertina di Playboy con la ministra francese Schiappa (Di giovedì 6 aprile 2023) All’inizio del mese, ha fatto molto discutere la notizia secondo la quale il Segretario di Stato francese con delega all’Economia Sociale e Solidale, Marlène Schiappa, ha preso la poco convenzionale decisione di posare per la rivista Playboy. Prima dell’uscita del numero, che avverrà il prossimo 8 aprile, hanno iniziato a circolare alcune pruriginose illazioni sui social, che riguardano la mise sfoggiata dalla politica per l’occasione. Andiamo a vedere cosa c’è di vero e cosa c’è di falso in quanto affermato dagli utenti. Per chi ha fretta: Ha fatto il giro dei social la notizia secondo cui l’esponente politica francese Marlène Schiappa ha posato per la rivista Playboy Un fatto realmente accaduto: la notizia viene però condivisa assieme a una foto che la ritrae in ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) All’inizio del mese, ha fatto molto discutere la notizia secondo la quale il Segretario di Statocon delega all’Economia Sociale e Solidale, Marlène, ha preso la poco convenzionale decisione di posare per la rivista. Prima dell’uscita del numero, che avverrà il prossimo 8 aprile, hanno iniziato a circolare alcune pruriginose illazioni sui social, che riguardano la mise sfoggiata dalla politica per l’occasione. Andiamo a vedere cosa c’è di vero e cosa c’è di falso in quanto affermato dagli utenti. Per chi ha fretta: Ha fatto il giro dei social la notizia secondo cui l’esponente politicaMarlèneha posato per la rivistaUn fatto realmente accaduto: la notizia viene però condivisa assieme a una foto che la ritrae in ...

