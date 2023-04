No, l'alcool non fa bene alla salute (Di giovedì 6 aprile 2023) Dovrebbe essere ben chiaro: dal punto di vista della salute, nonostante quello che irresponsabili ministri, medici influencer o portatori vari di interesse sostengono, le bevande alcoliche non hanno nessun beneficio diretto. 107 studi, quasi 5 milioni di soggetti esaminati: ogni presunto effetto benefico delle bevande alcoliche, vino compreso, è una bugia, come risulta da un imponente studio appena pubblicato. In particolare, si è dimostrato che i presunti effetti benefici e protettivi dimostrati per il bere vino da certi studi, non consistevano che in artefatti dovuti ad errori metodologici di vario genere: fra quelli più diffusi, l’includere nel gruppo di controllo dei “non bevitori” degli ex-bevitori, i quali rispetto agli astemi hanno un rischio di mortalità e di morbidità notevolmente aumentato, con il risultato ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 aprile 2023) Dovrebbe essere ben chiaro: dal punto di vista della, nonostante quello che irresponsabili ministri, medici influencer o portatori vari di interesse sostengono, le bevande alcoliche non hanno nessunficio diretto. 107 studi, quasi 5 milioni di soggetti esaminati: ogni presunto effettofico delle bevande alcoliche, vino compreso, è una bugia, come risulta da un imponente studio appena pubblicato. In particolare, si è dimostrato che i presunti effettifici e protettivi dimostrati per il bere vino da certi studi, non consistevano che in artefatti dovuti ad errori metodologici di vario genere: fra quelli più diffusi, l’includere nel gruppo di controllo dei “non bevitori” degli ex-bevitori, i quali rispetto agli astemi hanno un rischio di mortalità e di morbidità notevolmente aumentato, con il risultato ...

