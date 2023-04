No! La National Gallery di Londra non rimuoverà un ritratto perché il soggetto somiglia a Putin (Di giovedì 6 aprile 2023) «Russofobia». Così viene definita la tendenza a eliminare le tracce della cultura russa lasciate in giro per il mondo da parte dei Paesi che sostengono l’Ucraina nel conflitto. A volte si tratta di operazioni reali, come era accaduto un anno fa all’Università Bicocca di Milano, quando il ciclo di letture sull’autore Fëdor Dostoevskij era stato cancellato, poi riammesso, e infine annullato dal professore che doveva tenerlo, Paolo Nori. In altri casi si tratta semplicemente di invenzioni frutto della propaganda russa. E proprio di questo si occupa questo articolo. Secondo numerosi utenti su Facebook, la National Gallery di Londra sarebbe intenzionata a rimuovere dalla propria esposizione il ritratto dei Coniugi Arnolfini, dipinto del pittore fiammingo Jan Van Eyck, del 1934. Il motivo? La somiglianza di ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) «Russofobia». Così viene definita la tendenza a eliminare le tracce della cultura russa lasciate in giro per il mondo da parte dei Paesi che sostengono l’Ucraina nel conflitto. A volte si tratta di operazioni reali, come era accaduto un anno fa all’Università Bicocca di Milano, quando il ciclo di letture sull’autore Fëdor Dostoevskij era stato cancellato, poi riammesso, e infine annullato dal professore che doveva tenerlo, Paolo Nori. In altri casi si tratta semplicemente di invenzioni frutto della propaganda russa. E proprio di questo si occupa questo articolo. Secondo numerosi utenti su Facebook, ladisarebbe intenzionata a rimuovere dalla propria esposizione ildei Coniugi Arnolfini, dipinto del pittore fiammingo Jan Van Eyck, del 1934. Il motivo? Lanza di ...

