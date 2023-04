No | il Wef non punta all’abolizione della proprietà privata entro il 2030

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il 30 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 19 ottobre 2021 e intitolato: “Grande Reset: ‘Vivo in una scatola di cartone, mangio insetti e la mia vita non è mai stata così bella’”. L’articolo in questione fa riferimento a «una insolita testimonianzaex ministra dell’ambiente danese Ida Auken», pubblicata nel 2016 dal sito web ufficiale del World economic forum (Wef, organizzazione internazionale non governativa con sede in Svizzera) e intitolata: “Benvenuti nel: non possiedo nulla, non ho alcuna privacy e la vita non è mai stata così bella”. Secondo l’articolo oggettonostra verifica, tale titolo sintetizza «l’utopia» perseguita dal Wef, che avrebbe approfittatopandemia «per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rumentacontrac1 : RT @ElGusty201: Io ti sostengo sul piano della campagna elettorale, poi tu porti avanti i miei piani. WEF E LECCACULI. La politica non è… - FactaNews : L'organizzazione aveva ospitato il testo di una politica danese: non era un'utopia, ma uno spunto di discussione - zettai_Ari : RT @ElGusty201: Io ti sostengo sul piano della campagna elettorale, poi tu porti avanti i miei piani. WEF E LECCACULI. La politica non è… - RenzoCianchetti : RT @ElGusty201: Io ti sostengo sul piano della campagna elettorale, poi tu porti avanti i miei piani. WEF E LECCACULI. La politica non è… - Domenic31221355 : RT @ElGusty201: Io ti sostengo sul piano della campagna elettorale, poi tu porti avanti i miei piani. WEF E LECCACULI. La politica non è… -

A sentire il politologo Ian Bremmer,c'è troppo da stupirsi né da preoccuparsi di certe ... che Klaus Schwab ha postato in inglese sul web a conclusione dell'ultimo World economic forum (),... ......necessariamente prodotta in modo ecologico. Per affrontare queste sfide, nell'ambito del Forum economico mondiale di Davos (), nel 2017 è stata fondata l'Alleanza mondiale delle batterie, la ...CONTINUA https://www.climatedepot.com/2023/03/29/great - water - reset - the - un -- are - ... Il materiale presente in questo sito (oveci siano avvisi particolari) può essere copiato e ...

No, il World economic forum non ha chiesto di legalizzare il sesso ... Facta

Non ho dubbi che andremo in campo a fare del nostro meglio per portare a casa il risultato". In chiusura un commento su cosa, a detta sua, sia cambiato rispetto a prima: "L'atteggiamento di tutti, ora ...Inoltre, la fabbricazione delle batterie necessita una quantità considerevole di energia, non necessariamente prodotta in modo ecologico. Per affrontare queste sfide, nell'ambito del Forum economico ...