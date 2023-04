Nikita Pelizon | la grave accusa di Luca Onestini dopo la vittoria del “GF Vip 7”

Leggi su tvzap

(Di giovedì 6 aprile 2023) News tv. “GF Vip 7”,contro: cosa sta succedendo. Il 3 Aprile 2023 si è conclusa la settima edizione del Grande Fratello Vip: la vincitrice di questa lunghissima esperienza televisiva è stata. Il pubblico ha voluto premiare la ragazza, la quale non ha attraversato un bellissimo periodo nella casa del GF Vip 7 poiché isolata dai suoi coinquilini. In questi giorni, durante un intervento in diretta su CasaChi,è tornato a parlare di, scagliandosi contro la vincitrice del GF Vip 7. Scopriamo insieme cosa ha detto.Leggi anche: “GF VIP” 7, Oriana aggredita nello studio: interviene la sicurezza Leggi anche: “GF VIP” 7, rissa dietro le quinte ...