Next-Gen Project, al via 400 ore formazione tech per 200 studentesse (Di giovedì 6 aprile 2023) Parte il Next-Gen Project, il progetto educativo realizzato da Codemotion e da Bending Spoons. Il progetto è nato per colmare il gender gap nelle materie Stem (Science, technology, Engineering, Mathematics) e si rivolge a 200 studentesse delle scuole secondarie di II° grado. Ma perché nasce il Next-Gen Project? Chiara Russo, Ceo e Co-Founder di Codemotion, spiega che “pensiero analitico, familiarità con il coding e capacità di mettere in atto processi di problem solving creativo guideranno il mercato del lavoro del futuro, soprattutto per le donne. Si prevede, infatti, che entro il 2030 tra i 40 e i 160 milioni di donne in tutto il mondo dovranno rinegoziare la propria posizione lavorativa acquisendo nuove competenze digitali”. “Come Codemotion – continua la Ceo – crediamo che ... Leggi su fmag (Di giovedì 6 aprile 2023) Parte il-Gen, il progetto educativo realizzato da Codemotion e da Bending Spoons. Il progetto è nato per colmare il gender gap nelle materie Stem (Science,nology, Engineering, Mathematics) e si rivolge a 200delle scuole secondarie di II° grado. Ma perché nasce il-Gen? Chiara Russo, Ceo e Co-Founder di Codemotion, spiega che “pensiero analitico, familiarità con il coding e capacità di mettere in atto processi di problem solving creativo guideranno il mercato del lavoro del futuro, soprattutto per le donne. Si prevede, infatti, che entro il 2030 tra i 40 e i 160 milioni di donne in tutto il mondo dovranno rinegoziare la propria posizione lavorativa acquisendo nuove competenze digitali”. “Come Codemotion – continua la Ceo – crediamo che ...

