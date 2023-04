Netanyahu convoca per stasera il Gabinetto di sicurezza

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il premier Benyaminhato perildidi Israele sulla situazione in corso con il Libano. Lo ha fatto sapere l'ufficio del premier aggiungendo che la ...

Il premier Benyaminha convocato per stasera il Gabinetto di sicurezza di Israele sulla situazione in corso con il Libano. Lo ha fatto sapere l'ufficio del premier aggiungendo che la riunione avverrà dopo le ...Dopo il discorso di, il presidente Herzog ha chiamato lui e i leader di opposizione Lapid e Gantz,esortandoli ad aprire un "processo negoziale immediato" e ha chiesto loro di creare dei ...Benjaminprima licenzia il responsabile della Difesa, Yoav Gallant, per le critiche alla riforma ... nonostante la contrarietà del paese; poid'urgenza i capi dei partiti di estrema ...

