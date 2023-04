"Neppure dopo la morte": Berlusconi ricoverato, il clamoroso aneddoto di Sallusti (Di giovedì 6 aprile 2023) Il tema per ovvie ragioni monopolizza il dibattito televisivo, e non solo. Si parla di Silvio Berlusconi, del suo ricovero in terapia intensiva, della leucemia che lo ha colpito. Si parla del momento drammatico del leader di Forza Italia, di quest'ultima durissima battaglia del Cavaliere. E di tutto questo se ne parla anche a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, dove nella puntata di giovedì 6 aprile ospite in collegamento c'è Alessandro Sallusti, il direttore di Libero, al quale la Gruber chiede se conferma le notizie delle ultime ore, quelle che danno conto di un miglioramento del leader azzurro. "Migliorare è una parola grossa, non sta peggiorando. E già questo è un grande successo", risponde Sallusti. Dunque, il direttore commenta la notizia dell'ultimissima ora, ossia il fatto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Il tema per ovvie ragioni monopolizza il dibattito televisivo, e non solo. Si parla di Silvio, del suo ricovero in terapia intensiva, della leucemia che lo ha colpito. Si parla del momento drammatico del leader di Forza Italia, di quest'ultima durissima battaglia del Cavaliere. E di tutto questo se ne parla anche a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, dove nella puntata di giovedì 6 aprile ospite in collegamento c'è Alessandro, il direttore di Libero, al quale la Gruber chiede se conferma le notizie delle ultime ore, quelle che danno conto di un miglioramento del leader azzurro. "Migliorare è una parola grossa, non sta peggiorando. E già questo è un grande successo", risponde. Dunque, il direttore commenta la notizia dell'ultimissima ora, ossia il fatto che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KataklinsDann : Il giudice sportivo ha confermato i cori razzisti cominciati prima del rigore, come è possibile non provare il rico… - Gloria43983185 : RT @http23456789: palesemente limone appena entrati su quella parte del letto perché io ho già capito quei due che non resistono a baciarsi… - BenattiBetta : RT @http23456789: palesemente limone appena entrati su quella parte del letto perché io ho già capito quei due che non resistono a baciarsi… - xsurgelati : RT @http23456789: palesemente limone appena entrati su quella parte del letto perché io ho già capito quei due che non resistono a baciarsi… - SARA49086811 : RT @http23456789: palesemente limone appena entrati su quella parte del letto perché io ho già capito quei due che non resistono a baciarsi… -