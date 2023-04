(Di giovedì 6 aprile 2023) Il turismo italiano fa il botto per, trainato da un +29% degli stranieri, che tornano nel nostro Paese, dopo gli anni di stop e rntamento causa Covid. Ma anche gli Italiani fanno le valige: quasi 12 milioni in viaggio in questi giorni e 9,5 su 10 per restare nel Bel Paese. Una grande ripresa del turismo italiano, nonostante i rincari dei biglietti aerei (+71,5% sulle tratte nazionali secondo Assoutenti) e ferroviari (+4,9%) e della benzina (+6% su2022 dati Assoutenti). La ripresa del turismo per(65% delle sistemazioni disponibili già prenotate da metà marzo e sold-out in diverse città d’arte) è trainata dal crescere degli stranieri. Qui si può parlare davvero di boom: 141mila prenotazioni aeree internazionali verso l’Italia in questi giorni significano + 29% sul 2022 (Enit dati Forwardkeys). ...

Nemmeno il caro-prezzi frena la corsa alle vacanze di Pasqua Panorama

Non la si può nemmeno definire "amara sorpresa", perché la sorpresa è per sua definizione inaspettata. Il caro voli in prossimità dei giorni festivi è invece una certezza - amara, quello sì - per ...