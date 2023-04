Nemici per sempre (Di giovedì 6 aprile 2023) La «ruggine» che resta nei rapporti tra Moser e Saronni (appena riemersa). Le rivalità mai spente fra tanti altri «grandi»: pugili, calciatori, assi della moto, pattinatrici... Perché il duello può continuare anche molto dopo la gara. «Quello là è un furbino, un succhiaruote che sfrutta il lavoro degli altri e ti frega sul più bello» (Francesco Moser). «Quello là è un invidioso, è già tanto non averlo contro anche quando corriamo con la maglia azzurra» (Giuseppe Saronni). Tuona sul Montello, la Grande guerra di Checco e Beppe non finisce mai. E «quello là» - l’altro, il nemico giurato, la presenza immanente e fetida - rimane senza nome fino al giudizio universale. Le frasi sono di 40 anni fa ma il livore non si placa, le scosse di adrenalina si trasformano in risentimento raffermo che produce tossine fino a diventare zuffa postuma. Come quella di qualche settimana fa, quando il ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 aprile 2023) La «ruggine» che resta nei rapporti tra Moser e Saronni (appena riemersa). Le rivalità mai spente fra tanti altri «grandi»: pugili, calciatori, assi della moto, pattinatrici... Perché il duello può continuare anche molto dopo la gara. «Quello là è un furbino, un succhiaruote che sfrutta il lavoro degli altri e ti frega sul più bello» (Francesco Moser). «Quello là è un invidioso, è già tanto non averlo contro anche quando corriamo con la maglia azzurra» (Giuseppe Saronni). Tuona sul Montello, la Grande guerra di Checco e Beppe non finisce mai. E «quello là» - l’altro, il nemico giurato, la presenza immanente e fetida - rimane senza nome fino al giudizio universale. Le frasi sono di 40 anni fa ma il livore non si placa, le scosse di adrenalina si trasformano in risentimento raffermo che produce tossine fino a diventare zuffa postuma. Come quella di qualche settimana fa, quando il ...

