Nelli Feroci: "Ue sarà flessibile sul Pnrr ma il Mes va ratificato subito" (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente dello IAI analizza i rapporti tra il governo italiano e Bruxelles sui dossier più caldi I rapporti del governo italiano con le istituzioni europee sono migliori di quanto si potesse immaginare. sarà possibile ottenere più flessibilità sul Pnrr ma la ratifica della riforma del Mes è un passaggio fondamentale. Difficile, invece, che possa passare un principio di reale redistribuzione dei migranti. Ferdinando Nelli Feroci è presidente dello IAI, Istituto Affari Internazionali . Diplomatico di carriera dal 1972 al 2013, è stato rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles (2008-2013). L'Adnkronos ha parlato con lui dei dossier più caldi che vedono discutere il governo Meloni e Bruxelles. Le relazioni, premette, "sono migliori, tutto compreso, rispetto a quanto si potesse pensare al ...

