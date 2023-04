Negli UCI Cinemas arriva “Metallica | 72 Seasons – Global Premiere”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 6 aprile 2023) MILANO – Il 13 aprile nelle multisala del Circuito UCI Cinemas arriva: 72, l’evento esclusivo, distribuito da Nexo Digital in collaborazione il media partner Virgin Radio, dedicato ai fan dell’iconica heavy metal band, che potranno ascoltare integralmente il nuovo album ’72’ con un suono immersivo travolgente. Una serata indimenticabile riservata al pubblico cinematografico, in cui ogni nuova canzone sarà accompagnata da un video musicale e da un commento esclusivo della band, alla vigilia dell’uscita ufficiale dell’album del 14 aprile. Ad anticipare la pubblicazione di 72arriva il nuovo singolo e video del brano “If Darkness Had a Son”, la traccia fa seguito a “Screaming Suicide” e al primo singolo “Lux Æterna”. 72 ...