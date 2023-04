Negli ascensori c’è sempre uno specchio | ecco perché | la verità che nessuno sa

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 6 aprile 2023) Quando si entra in un ascensore, ci si trova quasidi fronte allo, utile per gli ultimi ritocchi.è presente Con la frenesia di questi tempi moderni, ogni mattina si rischia di uscire di casa con una scarpa diversa dall’altra o addirittura con le ciabatte. Soprattutto chi ha figli, infatti, deve riuscire a prepararli e prepararsi in tempo per la scuola e per i vari orari della mattinata: il rischio, però, è che a volte non si noti quel dettaglio fuori posto che fa fare brutta figura. In questo caso, viene in soccorso l’ascensore: chi vive in condominio, può darsi l’ultima occhiata di controllo proprio allodell’ascensore e verificare di essere a posto.nell’ascensore: a cosa serve (ilovetrading.it)Ma vi siete mai chiesti il motivo per cui ...