"Neanche dopo la morte". Sallusti svela la storia del Cav, in studio cala il silenzio (Di giovedì 6 aprile 2023) Seconda notte nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi, 86 anni. L'ex premier, malato di leucemia cronica, è ricoverato per una polmonite. E' grave, ma stabile e non è intubato. La famiglia, dal fratello Paolo ai cinque figli, gli ha fatto visita durante il giorno, mentre lo stesso Berlusconi ha telefonato alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al vice Matteo Salvini. Le condizioni del Cavaliere hanno anche un risvolto politico. Se ne parla durante il talk preserale di La7 “OttoeMezzo”, giovedì 6 aprile. Il direttore di “Libero”, Alessandro Sallusti, in collegamento con lo studio, ha aggiornato sullo stato di salute del fondatore di Forza Italia: “E' in condizioni gravi, ma stabili. Migliorare è una parola grossa, non sta peggiorando e questo è già un grandissimo successo. Il fatto che sia ... Leggi su iltempo (Di giovedì 6 aprile 2023) Seconda notte nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi, 86 anni. L'ex premier, malato di leucemia cronica, è ricoverato per una polmonite. E' grave, ma stabile e non è intubato. La famiglia, dal fratello Paolo ai cinque figli, gli ha fatto visita durante il giorno, mentre lo stesso Berlusconi ha telefonato alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al vice Matteo Salvini. Le condizioni del Cavaliere hanno anche un risvolto politico. Se ne parla durante il talk preserale di La7 “OttoeMezzo”, giovedì 6 aprile. Il direttore di “Libero”, Alessandro, in collegamento con lo, ha aggiornato sullo stato di salute del fondatore di Forza Italia: “E' in condizioni gravi, ma stabili. Migliorare è una parola grossa, non sta peggiorando e questo è già un grandissimo successo. Il fatto che sia ...

