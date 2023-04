Ndombele | “Felice di essere al Napoli” | poi rivelazione sul possibile riscatto!

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il centrocampista del, Tanguy, ha rilasciato un’intervista a So Foot in cui ha parlato del suo passato al Tottenham, ma anche della sua avventura in azzurro. IntervistaEcco quanto evidenziato: Non so quale sarà il mio futuro, tanti tifosi mi chiedono di tornare al Tottenham ma lo decideranno i club e ilha una opzione per l’acquisto. Non mi pesain prestito qui, ma a volte vedo che i calciatori sono trattati più come merce che come persone. FOTO: SSC, TanguyAddio al Tottenham a causa di Antonio Conte Poi sull’addio al Tottenham ha aggiunto: Non c’era altra soluzione con il Tottenham e sonodi aver scelto. Con Conte non c’era scelta, avrei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cn1926it : #Ndombele: 'Felice di essere al #Napoli, con #Conte al #Tottenham non avevo scelta. Futuro? Vedremo' - IavaroneToni : Ndombele: 'Ho l'etichetta di essere svogliato, ma lavoro sempre per migliorare; sono felice di Napoli' - apetrazzuolo : TANGUY - Ndombele: 'Sono felice di aver scelto Napoli, non so quale sarà il mio futuro, io svogliato? Non è vero, l… - napolimagazine : TANGUY - Ndombele: 'Sono felice di aver scelto Napoli, non so quale sarà il mio futuro, io svogliato? Non è vero, l… - areanapoliit : #Ndombele: 'Felice a Napoli, non sono svogliato. Non conosco il mio futuro' -

è tornato anche sul suo passato al Tottenham, dove non è riuscito a rendere quanto ci si aspettava: " Sonodi aver scelto Napoli , perché con il Tottenham non c'era altra soluzione. ...Il giocatore del Napoli Tanguyha rilasciato un'intervista a So Foot. 'Non so quale sarà il mio futuro, tanti tifosi mi ... 'Non c'era altra soluzione con il Tottenham e sonodi aver ...Kvaratskhelia si mostra piùdidopo il gol del 4 - 0 del centrocampista azzurro, il suo primo con la maglia del Napoli . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...

Ndombele: 'Felice a Napoli, non sono svogliato. Non conosco il mio futuro' AreaNapoli.it

Tanguy Ndombele ha rilasciato un'intervista a So Foot ... Non c’era altra soluzione con il Tottenham e sono felice di aver scelto Napoli". "Con Conte non c’era scelta, avrei voluto dimostrare il mio ...Tanguy Ndombele è arrivato in estate in prestito dal Tottenham al Napoli ma non ha trovato mai molto spazio nelle rotazioni di Spalletti. Per questo non è molto chiaro se rimarrà in azzurro anche ...