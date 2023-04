Ndombele | 'Felice di aver scelto il Napoli | ora i tifosi del Tottenham mi chiedono di tornare'

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il futuro di Tanguyè ancora incerto. Il centrocampista del, in prestito dal, ne ha parlato a So Foot: "Non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1926pe : RT @100x100Napoli: Ndombele: “Non c’era altra soluzione con il Tottenham e sono felice di aver scelto Napoli. Io svogliato? È una etichetta… - 1926pe : RT @areanapoliit: #Ndombele: 'Felice a Napoli, non sono svogliato. Non conosco il mio futuro' - 1926pe : RT @napolipiucom: Ndombele: 'Felice di aver scelto Napoli. Non so qual è il mio futuro' #CalcioNapoli #ndombele #ForzaNapoliSempre https:/… - 1926pe : RT @napolimagazine: TANGUY - Ndombele: 'Sono felice di aver scelto Napoli, non so quale sarà il mio futuro, io svogliato? Non è vero, lavor… - 1926pe : RT @cn1926it: #Ndombele: 'Felice di essere al #Napoli, con #Conte al #Tottenham non avevo scelta. Futuro? Vedremo' -

è tornato anche sul suo passato al Tottenham, dove non è riuscito a rendere quanto ci si aspettava: ' Sonodi aver scelto Napoli , perché con il Tottenham non c'era altra soluzione. ...Il giocatore del Napoli Tanguyha rilasciato un'intervista a So Foot. 'Non so quale sarà il mio futuro, tanti tifosi mi ... 'Non c'era altra soluzione con il Tottenham e sonodi aver ...Kvaratskhelia si mostra piùdidopo il gol del 4 - 0 del centrocampista azzurro, il suo primo con la maglia del Napoli . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...

NAPOLI, NDOMBELE: "FELICE DI ESSERE QUI, IN FUTURO VEDREMO" - Sportmediaset Sport Mediaset

“Non so dove giocherò in futuro, il Napoli ha un’opzione, decideranno i club”. Tanguy Ndombele, arrivato la scorsa estate in prestito dal Tottenham, in un’intervista […] “Non so dove giocherò in futur ...NAPOLI NDOMBELE SO FOOT - Tanguy Ndombele, centrocampista francese alla prima stagione al Napoli, ha rilasciato una intervista all'importante rivista ...