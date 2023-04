Nba | Lakers ko contro i Clippers Dallas vince e punta i play-in

(Di giovedì 6 aprile 2023) I Los Angelesperdono l’undicesima partita consecutivai Los Angeles. Sotto 71-52 all’intervallo, i gialloviola provano ad accorciare ma non vanno oltre il -7, nonostante un LeBron James in testa alle statistiche realizzative con 33 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, con 4/6 da tre e 13/20 al tiro. Sono 20 i punti di Austin Reaves, mentre Davis non va oltre quota 17 (e 11 rimbalzi) in un derby che lascia iin piena zonain e con New Orleans in coabitazione. I Pelicans pareggiano il record di Los Angeles (41-39) grazie al successo all’overtime sui Memphis Grizzlies. Sono tre i giocatori sopra quota 30 per i padroni di casa allo Smoothie King Center: Jones chiude a 35 punti, McCollum ne aggiunge 31 (con 10 rimbalzi) e Murphy altri 30. Sempre ad ovest i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Nba, i #Lakers ko contro i #Clippers. #Dallas vince e punta i play-in. Ecco i risultati - supportersmagaz : Il derby di #LosAngeles va ai @LAClippers che dominano il primo tempo, 71-52, poi resistono al rientro dei @Lakers… - bball_evo : NBA ???? - I Clippers vincono anche l'ultimo derby stagionale con i Lakers agganciati dai Pelicans che regalano a Den… - MarcoAMunno : LeBron e Davis in campo, ma il duo decisivo nel derby losangelino è Leonard+Powell: 52 punti insieme per una vittor… - PianetaBasketIT : Il derby di Los Angeles ? è ancora dei Clippers: vanno ko i Lakers nello scontro diretto per l'ultimo posto ai play… -

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti HIGHLIGHTSko, derby maledetto; Dallas resta in corsa Undicesima sconfitta in fila per inei testa a testa con i Clippers: ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti HIGHLIGHTSko, derby maledetto; Dallas resta in corsa Undicesima sconfitta in fila per inei testa a testa con i Clippers: ...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti HIGHLIGHTSko, derby maledetto; Dallas resta in corsa Undicesima sconfitta in fila per inei testa a testa con i Clippers: stavolta però è un ko ...

Sono otto le partite giocate nella notte NBA. Derby amaro per i Lakers, i quali perdono l'undicesima stracittadina consecutiva con i Clippers (125-118). Non bastano ai gialloviola i 33 punti di LeBron ...NBA - Undicesima sconfitta in fila per i Lakers nei testa a testa con i Clippers: stavolta però è un ko che condanna quasi certamente i gialloviola al play-in (nonostante i 33 punti di LeBron James), ...