NBA, i risultati della notte (5 aprile): Holiday e Portis trascinano i Bucks, vittorie anche per Celtics e Clippers (Di giovedì 6 aprile 2023) Si sono completate da poco le otto partite della notte NBA, con la regular season 2022-2023 oramai agli sgoccioli in attesa dei play-in della settimana prossima che anticiperanno l'inizio dei play-off il 15 aprile. Andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto oltreoceano, sintetizzando risultati e migliori marcatori. Colpo esterno dei Brooklyn Nets sui Detroit Pistons per 108-123. Match subito in discesa per gli ospiti grazie ad un primo quarto da 34-47, con Detroit che scivola a -17 prima del riposo di metà partita (57-74). Nella ripresa i Pistons provano a reagire e colmano il gap fino al -6 (90-96), ma Brooklyn non si scompone e torna a spingere nel parziale conclusivo fino al 108-123 finale. Mikal Bridges trascina i suoi con 26 punti, insieme a Nic Claxton che chiude con 19 punti segnati.

