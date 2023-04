Nasce City Plug | colonnine compatte e a bassa potenza

Leggi su iltempo

(Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Con l'inaugurazione a Brescia della prima serie di, interamente ideate da A2A, il Gruppo dà un nuovo impulso allo sviluppo della mobilità elettrica privata nei contesti urbani con una rete di ricarica sempre più capillare e innovativa, accessibile anche ad auto elettriche con batterie di piccole dimensioni e ibride-in. Il progetto porta in strada l'esperienza della wall box domestica, favorendo la diffusione di un nuovo modello con erogazione di energia atensione (fino a 7,4 kW per presa). Le nuovea ricarica lenta consentono anche a chi non possiede un posto auto privato di connettere la propria vettura elettrica nei pressi dell'abitazione, sfruttando i periodi in cui sarebbe ferma o parcheggiata in strada, e ...