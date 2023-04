Napoli, testa al Lecce ma sguardo sul Milan: Spalletti pensa al turnover (Di giovedì 6 aprile 2023) Almeno negli spogliatoi rientra la maschera talismano di Osimhen in attesa che possa scendere presto in campo indossata dal nigeriano. Intanto il Napoli si tiene lontano da polemiche velenose e prepara la gara con il Lecce in programma domani alle 19 tentando di sgombrare la mente anche dalla gara di Champions in programma quattro giorni dopo. Victor Osimhen, attaccante del Napoli @livephotosport Che la sconfitta sia stata “salutare” o meno lo dirà il campo ma il capitano Di Lorenzo, subito dopo la sconfitta ha detto: “testa alta e da domani si pensa solo alla prossima partita.” E anche Leo Ostigard, nella lunga intervista rilasciata a radio Kiss Kiss, ha dichiarato: “Siamo consapevoli di dover dare tutto in queste ultime partite. È importante rialzarsi e vincere contro il ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 6 aprile 2023) Almeno negli spogliatoi rientra la maschera talismano di Osimhen in attesa che possa scendere presto in campo indossata dal nigeriano. Intanto ilsi tiene lontano da polemiche velenose e prepara la gara con ilin programma domani alle 19 tentando di sgombrare la mente anche dalla gara di Champions in programma quattro giorni dopo. Victor Osimhen, attaccante del@livephotosport Che la sconfitta sia stata “salutare” o meno lo dirà il campo ma il capitano Di Lorenzo, subito dopo la sconfitta ha detto: “alta e da domani sisolo alla prossima partita.” E anche Leo Ostigard, nella lunga intervista rilasciata a radio Kiss Kiss, ha dichiarato: “Siamo consapevoli di dover dare tutto in queste ultime partite. È importante rialzarsi e vincere contro il ...

