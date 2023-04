Napoli, Spalletti sugli episodi di razzismo: “Dispiace vedere queste cose negli stadi” (Di giovedì 6 aprile 2023) Tra le partite che si giocheranno venerdì 7 aprile, per la 29ª giornata di Serie A, il Lecce ospiterà il Napoli, capolista di questa stagione. In vista del match, Spalletti, ha tenuto oggi 6 aprile, la conferenza stampa per rispondere alle domande in vista della gara. Oltre a parlare della sconfitta subita al Maradona contro il Milan, il rientro in squadra di Osimhen, che forse sarà la prossima settimana, il tecnico ha rilasciato anche delle dichiarazioni in merito agli episodi di razzismo. Simeone tra Bennacer e Tomori in Napoli-Milan – @livephotosport Durante la partita di Coppa Italia tra la Juventus e l’Inter, a Torino ci sono stati degli episodi di razzismo nei confronti del centravanti nerazzurro Lukaku. Questo il commento del tecnico ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 6 aprile 2023) Tra le partite che si giocheranno venerdì 7 aprile, per la 29ª giornata di Serie A, il Lecce ospiterà il, capolista di questa stagione. In vista del match,, ha tenuto oggi 6 aprile, la conferenza stampa per rispondere alle domande in vista della gara. Oltre a parlare della sconfitta subita al Maradona contro il Milan, il rientro in squadra di Osimhen, che forse sarà la prossima settimana, il tecnico ha rilasciato anche delle dichiarazioni in merito aglidi. Simeone tra Bennacer e Tomori in-Milan – @livephotosport Durante la partita di Coppa Italia tra la Juventus e l’Inter, a Torino ci sono stati deglidinei confronti del centravanti nerazzurro Lukaku. Questo il commento del tecnico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, le parole di #Spalletti su #Osimhen - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - sscnapoli : ?? SPALLETTI “Vedere Napoli colorata di azzurro ci riempie di gioia. Finché la storia non è scritta bisogna continua… - infoitsport : Milan, Pioli: “A Napoli grande vittoria, possiamo ripeterci! Spalletti? No comment” - antofns : RT @Rocc0_O1: «Se potessi esprimere un desiderio per Milan-Napoli? Non ho dubbi, scelgo una bomba sotto ogni seggiolino della curva sud, ma… -