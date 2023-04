Napoli, Spalletti: “Questo clima non ci aiuta, ma faremo i 15 punti che servono per lo Scudetto” (Di giovedì 6 aprile 2023) «Dobbiamo fare 5 vittorie, ovvero 15 punti per vincere lo Scudetto. E li faremo». Si mostra sicuro Luciano Spalletti nella conferenza stampa che procede la sfida contro il Lecce di domani, venerdì 7 aprile, alle 19.00 e dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Milan nell’ultimo turno di campionato. Per l’allenatore dei campani, a fare la differenza contro il Milan sono state le motivazioni: «Sappiamo che il Milan è arrivato alla partita con il timore di perderla e noi con la convinzione che potesse essere una gara di riempimento per giungere alla Champions. E Questo ha fatto la differenza sulle motivazioni». «Dopo aver parlato serenamente di quello che è successo – ha detto ancora –, noi sappiamo benissimo che da qui in avanti saranno battaglie difficile da vincere per portare a casa ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) «Dobbiamo fare 5 vittorie, ovvero 15per vincere lo. E li». Si mostra sicuro Lucianonella conferenza stampa che procede la sfida contro il Lecce di domani, venerdì 7 aprile, alle 19.00 e dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Milan nell’ultimo turno di campionato. Per l’allenatore dei campani, a fare la differenza contro il Milan sono state le motivazioni: «Sappiamo che il Milan è arrivato alla partita con il timore di perderla e noi con la convinzione che potesse essere una gara di riempimento per giungere alla Champions. Eha fatto la differenza sulle motivazioni». «Dopo aver parlato serenamente di quello che è successo – ha detto ancora –, noi sappiamo benissimo che da qui in avanti saranno battaglie difficile da vincere per portare a casa ...

