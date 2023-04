Napoli, Spalletti ne cambia 4: out due titolarissimi, Simeone e la tentazione Raspadori... (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Napoli è pronto per tornare in campo. Dopo il duro ko del Maradona contro il Milan c'è tanta voglia di reagire. Lo si percepisce... Leggi su calciomercato (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilè pronto per tornare in campo. Dopo il duro ko del Maradona contro il Milan c'è tanta voglia di reagire. Lo si percepisce...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkocalemme : #Spalletti: 'Tutto quello che abbiamo fatto verrà bruciato, spazzato via, finché non otterremo l'ultimo punto che m… - DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, le parole di #Spalletti su #Osimhen - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - solonapoli24 : #Spalletti, conferenza stampa: 'Non abbiamo vinto niente fino a quando non faremo l'ultimo punto necessario per la… - AndreaFerraroNa : RT @NapoliCalcioNET: #LecceNapoli, #Spalletti: “Partita importantissima. Dobbiamo fare ancora 15 punti per lo scudetto. E li faremo” https:… -