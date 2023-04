Napoli sotto ricatto? L’idea di una frangia Ultras prima della gara con il Milan! (Di giovedì 6 aprile 2023) Clima teso tra la SSC Napoli e una parte del tifo organizzato, in particolare quello appartenente ad alcuni gruppi Ultras della Curva B. Nel corso della sfida con il Milan di domenica scorsa si è assistiti a momenti di panico e disagio, con scontri tra tifosi del Napoli in Curva Superiore. Alla base dissidi sulla contestazione alla società e in particolare al presidente Aurelio De Laurentiis. L’edizione odierna de Il Mattino rivela, inoltre, come vi fosse un piano studiato da parte di alcune frange Ultras per arrecare danni al Napoli, tenendo di fatti la società sotto ricatto. Ecco quanto evidenziato: “All’ottantesimo, più o meno all’ottantesimo, accendiamo i bengala… E gli facciamo pigliare la multa…”. Così è accaduto: con quei ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 aprile 2023) Clima teso tra la SSCe una parte del tifo organizzato, in particolare quello appartenente ad alcuni gruppiCurva B. Nel corsosfida con il Milan di domenica scorsa si è assistiti a momenti di panico e disagio, con scontri tra tifosi delin Curva Superiore. Alla base dissidi sulla contestazione alla società e in particolare al presidente Aurelio De Laurentiis. L’edizione odierna de Il Mattino rivela, inoltre, come vi fosse un piano studiato da parte di alcune frangeper arrecare danni al, tenendo di fatti la società. Ecco quanto evidenziato: “All’ottantesimo, più o meno all’ottantesimo, accendiamo i bengala… E gli facciamo pigliare la multa…”. Così è accaduto: con quei ...

