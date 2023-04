Napoli, scatta il Daspo per 4 tifosi (Di giovedì 6 aprile 2023) Il provvedimento delle autorità verso quattro "tifosi", esclusi dalla struttura per i prossimi due anni Leggi su itasportpress (Di giovedì 6 aprile 2023) Il provvedimento delle autorità verso quattro "", esclusi dalla struttura per i prossimi due anni

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ErGiusee : RT @adl_like_kobe: Scatta osimhen, corre osimhen, 1 contro 1 con kjaer, spalla a spalla osimhen rimane in piedi e vola verso la porta Osimh… - Ris__20 : RT @adl_like_kobe: Scatta osimhen, corre osimhen, 1 contro 1 con kjaer, spalla a spalla osimhen rimane in piedi e vola verso la porta Osimh… - adl_like_kobe : Scatta osimhen, corre osimhen, 1 contro 1 con kjaer, spalla a spalla osimhen rimane in piedi e vola verso la porta… - Pako17814282 : RT @dukeby: Non fatevi raccontare il valore del @sscnapoli dai tifosi delle squadre avversarie. Questo #Napoli, attualmente, è qualcosa di… - MaryBoom21 : RT @dukeby: Non fatevi raccontare il valore del @sscnapoli dai tifosi delle squadre avversarie. Questo #Napoli, attualmente, è qualcosa di… -