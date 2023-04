Napoli | riunione in Prefettura per garantire festa Scudetto in sicurezza

(Di giovedì 6 aprile 2023) In questi minuti nella sede delladiè in corso unaper organizzare elanei festeggiamenti dellodel club campano. Presenti al tavolo il presidente del club Aurelio De Laurentiis, il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano e l’assessore alladel Comune diAntonio De Jesu. Il primo punto riguarda l’organizzazione dellacon i giocatori delal termine della stagione, che potrebbe essere allestita allo stadio Diego Armando Maradona o in Piazza del Plebiscito; possibile anche la soluzione stadio con maxischermi nelle piazze. Oggi verrà stilato il programma, mentre nei prossimi incontri si definiranno altri dettagli ...

Per questo motivo è in corso nella sede della Prefettura di Napoli il tavolo tecnico con il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ... il caso ultras finisce in cima all'agenda del presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis'. Ieri ... Repubblica scrive: 'Oggi de Laurentiis è atteso in prefettura alla riunione del comitato per l'ordine ...

Calcio: in Prefettura Napoli riunione su feste scudetto - Campania Agenzia ANSA

che potrebbe tenersi allo stadio Maradona di Napoli oppure in Piazza del Plebiscito, o allo stadio con maxischermi al Plebiscito e in altre piazze della città. Il programma viene stilato oggi e nelle ...