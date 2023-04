Napoli, Ndombele: “Non so quale sarà il mio futuro” (Di giovedì 6 aprile 2023) Lo 0-4 subito allo stadio Maradona dal Milan di Stefano Pioli nel corso dell’ultima giornata di Serie A appartiene ormai al passato e la formazione allenata da Luciano Spalletti deve ora pensare al prossimo impegno con il Lecce. La trasferta salentina, in programma per venerdì 7 aprile alle ore 19:00, potrebbe costituire per il Napoli l’ennesima occasione per rafforzare la propria supremazia nel campionato di Serie A, aumentando il margine sulle inseguitrici in classifica. La testa è alla partita con il Lecce ma un pensiero va, inevitabilmente, all’impegno di Champions League che vedrà il Napoli affrontare proprio il Milan. La posta in palio nel doppio scontro tutto italiano è altissima, motivo per il quale Luciano Spalletti spera di recuperare in tempo Victor Osimhen, protagonista assoluto della formazione partenopea, oltre che ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 6 aprile 2023) Lo 0-4 subito allo stadio Maradona dal Milan di Stefano Pioli nel corso dell’ultima giornata di Serie A appartiene ormai al passato e la formazione allenata da Luciano Spalletti deve ora pensare al prossimo impegno con il Lecce. La trasferta salentina, in programma per venerdì 7 aprile alle ore 19:00, potrebbe costituire per ill’ennesima occasione per rafforzare la propria supremazia nel campionato di Serie A, aumentando il margine sulle inseguitrici in classifica. La testa è alla partita con il Lecce ma un pensiero va, inevitabilmente, all’impegno di Champions League che vedrà ilaffrontare proprio il Milan. La posta in palio nel doppio scontro tutto italiano è altissima, motivo per ilLuciano Spalletti spera di recuperare in tempo Victor Osimhen, protagonista assoluto della formazione partenopea, oltre che ...

