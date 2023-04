Napoli | Ndombele | ' ' Io svolgliato? Non è così Sul mio futuro' '

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tanguy, centrocampista del, a So Foot, rilascia alcune dichiarazioni, respinge anche l’etichetta di ‘’’’ e –come riporta il Corriere dello Sport- spiega: "Me lo dicevano sempre, dalla scuola al campo, ma non è. - dichiara- Lavoro costantemente per migliorare. Il mio? Non so cosa accadrà, tanti tifosi mi chiedono di tornare al Tottenham ma lo decideranno i club e ilha una opzione per l’acquisto. -prosegue- Non mi pesa essere in prestito anche se a volte vedo che i calciatori vengono trattati più come merce che come persone". "Non c’era altra soluzione con il Tottenham ma sono felice di aver scelto. Con Conte non c’era scelta, avrei voluto dimostrare il mio ...

