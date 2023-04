Napoli, Ndombelé: “Al Tottenham con Conte sono finito ai margini, non c’era soluzione” (Di giovedì 6 aprile 2023) “Non so quale sarà il mio futuro, tanti tifosi mi chiedono di tornare al Tottenham ma lo decideranno i due club: il Napoli ha una opzione per l’acquisto. Non mi pesa essere in prestito qui, anche se a volte vedo che i calciatori sono trattati più come merce che come persone. Non c’era altra soluzione con il Tottenham e sono felice di aver scelto Napoli. Con Conte non c’era scelta, ero ai margini del gruppo e mi è stato detto sin dal primo giorno di ritiro con la squadra”. Lo ha detto Tanguy Ndombele, centrocampista del Napoli, in un’intervista ai francesi di So Foot: “Io svogliato? È una etichetta che ho sempre avuto, ma non è così, anzi lavoro costantemente per migliorare”. E sulla ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) “Non so quale sarà il mio futuro, tanti tifosi mi chiedono di tornare alma lo decideranno i due club: ilha una opzione per l’acquisto. Non mi pesa essere in prestito qui, anche se a volte vedo che i calciatoritrattati più come merce che come persone. Nonaltracon ilfelice di aver scelto. Connonscelta, ero aidel gruppo e mi è stato detto sin dal primo giorno di ritiro con la squadra”. Lo ha detto Tanguy Ndombele, centrocampista del, in un’intervista ai francesi di So Foot: “Io svogliato? È una etichetta che ho sempre avuto, ma non è così, anzi lavoro costantemente per migliorare”. E sulla ...

