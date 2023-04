Napoli-Milan, convalidato l’arresto di uno dei tifosi fermati per la rissa in Curva B (Repubblica) (Di giovedì 6 aprile 2023) Per gli scontri in Curva B di domenica sera, durante Napoli-Milan, sono stati arrestati due tifosi del Napoli. La Repubblica Napoli scrive che per uno dei due l’arresto è stato convalidato, mentre la posizione del secondo sarà valutata nelle prossime ore. Il quotidiano scrive: “è stato convalidato l’arresto di uno dei due tifosi aderenti alla sigla “Ultras 72? bloccati dalla Digos in ” flagranza differita” per rissa e porto di oggetti atti ad offendere. Il giudice ha concesso all’indagato i domiciliari, nelle prossime ore sarà esaminata anche la posizione del secondo arrestato. Il pool coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Amato sta lavorando anche per verificare ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Per gli scontri inB di domenica sera, durante, sono stati arrestati duedel. Lascrive che per uno dei dueè stato, mentre la posizione del secondo sarà valutata nelle prossime ore. Il quotidiano scrive: “è statodi uno dei dueaderenti alla sigla “Ultras 72? bloccati dalla Digos in ” flagranza differita” pere porto di oggetti atti ad offendere. Il giudice ha concesso all’indagato i domiciliari, nelle prossime ore sarà esaminata anche la posizione del secondo arrestato. Il pool coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Amato sta lavorando anche per verificare ...

