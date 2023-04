Napoli Magica | in prima tv su Sky il film con e di Marco D’Amore

(Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo essere approdato in versione limitata nelle sale cinematografiche,arriva intv su Sky. Il progetto, diretto e interpretato da, si presenta come un viaggio immersivo alla scoperta della città partenopea e dei suoi segreti, attraverso gli occhi di chi l’ha vissuta da sempre. Cosa cerchi inquando la abiti da sempre o quando la visiti per lavolta? Perché la sua anima è così diversa dalle altre? Dove risiede la sua magia?va alla scoperta di questa magia in. Lo fa attraversandola nelle sue vie più “segrete”, provando a restituire al pubblico la magia del capoluogo campano., cosa ...

Venerdì 7 aprile ritorna il fascino Galleria Borbonica con un'esclusiva e suggestiva visita guidata notturna, da non perdere, in zattera nelle viscere di Napoli. Dove risiede la sua magia Marco D'Amore vuole scoprirlo e per farlo decide di attraversarla e svelarne i segreti nel corso della pellicola.

A Napoli non c'è personaggio, via o storia che non sia impastata con un pizzico di incredibile. "A quest'aura di magia che spira nella memoria storica della città non sfuggono nemmeno le preparazioni ...A Napoli non c’è personaggio, via o storia che non sia impastata con un pizzico di incredibile. A quest’aura di magia che spira nella memoria storica della nostra città non sfuggono nemmeno le ...