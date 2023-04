Napoli-Lecce | azzurri atterrati a Brindisi | Kvara e Simeone concentrati | Marui Rui sorridente -VIDEO

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ilè arrivato a, glisono diretti adove al Via del Mare riprenderanno il cammino verso lo scudetto. I calciatori del, attualmente in testa alla classifica di Serie A, sono arrivati all’aeroporto diin vista della loro partita contro il, in programma domani, venerdì 7 aprile. Gli appassionati delClubhanno dato un caloroso benvenuto alla squadra partenopea all’arrivo del pullman che trasportava i giocatori e lo staff. La squadra azzurra si trasferirà poi aper affrontare i salentini al Via del Mare. Nel match di andata al Maradona, le due squadre avevano pareggiato 1-1. Ilha quindi due motivi per dare il massimo contro i ...

Il Napoli tra sogno e realtà dopo la sconfitta con il Milan confida in una rapida ripresa con il Lecce. Io da tifoso pretendo una vittoria a Lecce, non voglio più sognare o sperare. Piedi per terra e tanto lavoro, è il segreto del Napoli quest'anno. Un atteggiamento che non si è visto contro il Milan ma da mettere in campo domani a Lecce. Gli azzurri saranno impegnati al Via del Mare.

Il Napoli scende in campo per riscattare la sconfitta subita la scorsa settimana e nelle precedenti 6 trasferte di campionato ha sempre vinto senza subire gol. Il Lecce, padrone di casa, sembra aver tirato fuori il meglio di sé.