Napoli-Lecce, azzurri atterrati a Brindisi, Kvara e Simeone concentrati, Mario Rui sorridente -VIDEO (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Napoli è arrivato a Brindisi, gli azzurri sono diretti a Lecce dove al Via del Mare riprenderanno il cammino verso lo scudetto. I calciatori del Napoli, attualmente in testa alla classifica di Serie A, sono arrivati all’aeroporto di Brindisi in vista della loro partita contro il Lecce, in programma domani, venerdì 7 aprile. Gli appassionati del Napoli Club Brindisi hanno dato un caloroso benvenuto alla squadra partenopea all’arrivo del pullman che trasportava i giocatori e lo staff. La squadra azzurra si trasferirà poi a Lecce per affrontare i salentini al Via del Mare. Nel match di andata al Maradona, le due squadre avevano pareggiato 1-1. Il Napoli ha quindi due motivi per dare il massimo contro ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilè arrivato a, glisono diretti adove al Via del Mare riprenderanno il cammino verso lo scudetto. I calciatori del, attualmente in testa alla classifica di Serie A, sono arrivati all’aeroporto diin vista della loro partita contro il, in programma domani, venerdì 7 aprile. Gli appassionati delClubhanno dato un caloroso benvenuto alla squadra partenopea all’arrivo del pullman che trasportava i giocatori e lo staff. La squadra azzurra si trasferirà poi aper affrontare i salentini al Via del Mare. Nel match di andata al Maradona, le due squadre avevano pareggiato 1-1. Ilha quindi due motivi per dare il massimo contro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, le parole di #Spalletti su #Osimhen - sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - sscalcionapoli1 : SKY – Napoli, la probabile formazione contro il Lecce: quattro cambi per Spalletti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, la probabile formazione contro il Lecce: quattro cambi per Spalletti -