Napoli | infortunio Osimhen | le condizioni del centravanti nigeriano

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 6 aprile 2023) Unarrivato nel peggior momento della stagione e che, momentaneamente, sta avendo la meglio su Victor. Il problema agli adduttori ha tenuto fuori ildalla gara persa contro il Milan e, secondo il report pubblicato nel sito ufficiale del, il peggio non sembrerebbe ancora passato. Solo terapie e lavoro in palestra per il capocannoniere della Serie A, nell’allenamento pomeridiano, una notizia non proprio confortante per Luciano Spalletti. Victor– @livephotosport All’orizzonte c’è la gara in trasferta contro il Lecce, in cuinon sarà presente, ma la preoccupazione principale in casasarà per la prossima settimana. L’andata dei quarti di Champions League contro il Milan è ad un passo e, visto l’ultimo ...