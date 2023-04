Napoli, il gruppo Pd: “La nostra risposta all’emergenza abitativa” (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale di Napoli, guidato da Gennaro Acampora, ha espresso soddisfazione “per la firma, da parte della vicesindaco e assessora alla casa Laura Lieto, del manifesto per una politica nazionale sulla casa, con il quale il Comune di Napoli e altre grandi città italiane chiedono al governo misure e provvedimenti urgenti per far fronte all’emergenza abitativa che tocca specialmente il Sud“. «Un segnale importante – ha dichiarato Acampora – che riporta in agenda misure fondamentali per tante famiglie della nostra città, come il rifinanziamento dei fondi Locazione e Morosi Incolpevoli, al centro di un un ordine del giorno presentato nel Consiglio comunale del 29 marzo scorso, nel quale il Partito Democratico ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldel Partito Democratico in Consiglio comunale di, guidato da Gennaro Acampora, ha espresso soddisfazione “per la firma, da parte della vicesindaco e assessora alla casa Laura Lieto, del manifesto per una politica nazionale sulla casa, con il quale il Comune die altre grandi città italiane chiedono al governo misure e provvedimenti urgenti per far fronteche tocca specialmente il Sud“. «Un segnale importante – ha dichiarato Acampora – che riporta in agenda misure fondamentali per tante famiglie dellacittà, come il rifinanziamento dei fondi Locazione e Morosi Incolpevoli, al centro di un un ordine del giorno presentato nel Consiglio comunale del 29 marzo scorso, nel quale il Partito Democratico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Da #Milanello: Non preoccupano le condizioni di #BrahimDiaz, oggi si è allenato a Milanello gestendo il fastidio al… - al3ssandrali : @Lemonadeyonce10 nope! però se ti serve c’è un gruppo whatsapp solo per il concerto e ci sono molte persone di Napoli - lenaslibra : @Lemonadeyonce10 ma nel gruppo del concerto ce ne sono tantx di napoli - DtDonatella : @Djnc78 Facile scrivere un post e limitare i commenti. Cmq la Juventus ha diramato un comunicato il giorno dopo. Il… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Alessandro Cosentino, uno dei rappresentanti del gruppo #Fedayn della #CurvaB, chiarisce quanto è accaduto in occasione… -