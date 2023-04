Napoli, i convocati per la trasferta contro il Lecce: assente solo Osimhen (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Napoli tramite Twitter ha pubblicato la lista dei convocati per la trasferta salentina contro il Lecce di domani alle 19. Tra i convocati di Spalletti l’unico assente è Victor Osimhen in riabilitazione dopo l’infortunio all’adduttore dell’adduttore della coscia sinistra. Portieri: Pierluigi Gollini, Marfella, Meret Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Jaun Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahamani, Zedadka. Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone. I convocati di #LecceNapoli #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ZCNh12cbIW — Official SSC Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Iltramite Twitter ha pubblicato la lista deiper lasalentinaildi domani alle 19. Tra idi Spalletti l’unicoè Victorin riabilitazione dopo l’infortunio all’adduttore dell’adduttore della coscia sinistra. Portieri: Pierluigi Gollini, Marfella, Meret Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Jaun Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahamani, Zedadka. Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone. Idi ##ForzaSempre pic.twitter.com/ZCNh12cbIW — Official SSC...

