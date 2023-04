Napoli, Gravina: “Non c’è posto per i delinquenti nel mondo del calcio” (Di giovedì 6 aprile 2023) Un lato buio che ancora infanga il calcio Italiano e non solo. Questo l’altra faccia della medaglia di uno sport che mai come oggi continua ad invocare rispetto e lavora affinché le violenze negli stadi cessino di verificarsi. A tal proposito, è intervenuto con decisione ai microfoni del Corriere della Sera, il neo eletto vicepresidente della UEFA, Gabriele Gravina, sulla scia delle parole pronunciate da Aurelio De Laurentiis in merito ai tifosi che hanno rischiato di compromettere il match di Champions contro l’Eintracht. Gabriele Gravina – @livephotosport Un manifesto che andrebbe appeso a gran voce negli stadi, questo quanto ribadito attraverso le parole del massimo dirigente della Figc Gabriele Gravina: “Non c’è posto per i delinquenti nel mondo del ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 6 aprile 2023) Un lato buio che ancora infanga ilItaliano e non solo. Questo l’altra faccia della medaglia di uno sport che mai come oggi continua ad invocare rispetto e lavora affinché le violenze negli stadi cessino di verificarsi. A tal proposito, è intervenuto con decisione ai microfoni del Corriere della Sera, il neo eletto vicepresidente della UEFA, Gabriele, sulla scia delle parole pronunciate da Aurelio De Laurentiis in merito ai tifosi che hanno rischiato di compromettere il match di Champions contro l’Eintracht. Gabriele– @livephotosport Un manifesto che andrebbe appeso a gran voce negli stadi, questo quanto ribadito attraverso le parole del massimo dirigente della Figc Gabriele: “Non c’èper ineldel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sa_ambro : RT @MomoSaidMomo: #Gravina in questo momento: La #Figc ormai è alle corde, sta per cadere quel palazzo fatto di incompetenza e corruzione,… - Prince36596581 : guerra alla Juventus dopo l’annuncio della Superlega. Napoli,Milan,Inter le uniche ???? rimaste in ??, tutte dalla st… - gianluca_delpre : RT @softJumped: @sportface2016 Uscirà fuori tutta la merda della Serie A, e non ci sarà il mio Napoli che non si è mai piegato a certe logi… - SportdelSud : ???? #Gravina difende #DeLaurentiis sulla questione delinquenti non tifosi LE DICHIARAZIONI ?? - Friedri05611005 : RT @Boboj29: Gravina: «La Juve è sempre stata un modello, ma le regole vanno applicate rigorosamente» Vanno applicate rigorosamente alla J… -