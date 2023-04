(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoini trearrestati adalla Digos per gli scontri tra tifosi avvenuti in occasione della gara di Champions League tra gli azzurri di Spalletti e l’Frankfurt disputata lo scorso 15 marzo allo stadio Diego Armando Maradona. Il Tribunale del Riesame ha infatti attenuato la misura cautelare dell’arresto in carcere con quella meno afflittiva del divieto di dimora in Campania. Le sentenze – giunte nella serata di ieri – sono state emesse dai giudici dell’ottava e dodicesima sezione. A tutti viene contestato i reati di violenza e resistenza aggravati nei confronti di pubblico ufficiale e il lancio di oggetti atti a offendere. A due dei tre è stata contestata anche la devastazione in relazione ai tafferugli di ...

Emessi quattro Daspo da parte della Questura di Napoli nei confronti di altrettante persone di età compresa tra i 21 e i 51 anni. Le motivazioni risalgono al match tra Napoli e Francoforte, in cui uno di loro era stato denunciato per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore, altri due erano stati beccati ad accendere un fumogeno nella fase ...

Napoli-Eintracht: tornano in Germania i tre ultrà tedeschi - Campania Agenzia ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 06 APR - Tornano in Germania i tre ultrà tedeschi arrestati a Napoli dalla Digos per gli scontri tra tifosi avvenuti in occasione della gara di Champions League tra gli azzurri di ...