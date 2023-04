Napoli, c’è aria di scudetto: in preparazione la festa in città (Di giovedì 6 aprile 2023) Il campionato di Serie A, con la 29ª giornata che avrà inizio venerdì 7 aprile con Salernitana–Inter, si accinge ad entrare nel rush finale concernente gli ultimi 10 impegni: nel frattempo però, il Napoli guidato da Luciano Spalletti è sempre più leader in classifica, e mentre la squadra pensa a conservare i ben 16 punti di vantaggio dalla Lazio di Maurizio Sarri 2ª, in città si sta organizzando la grande festa volta a celebrare il ritorno in patria dello scudetto dopo ben 33 anni di digiuno. Esultanza Napoli @livephotosport A tal proposito, in questo turno di campionato il Napoli affronterà il Lecce presso lo Stadio Via del Mare, che sarà un ulteriore passo verso la gloria del titolo di campioni d’Italia, che manca al club partenopeo dalla stagione 1989-1990, annata in cui Diego ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 6 aprile 2023) Il campionato di Serie A, con la 29ª giornata che avrà inizio venerdì 7 aprile con Salernitana–Inter, si accinge ad entrare nel rush finale concernente gli ultimi 10 impegni: nel frattempo però, ilguidato da Luciano Spalletti è sempre più leader in classifica, e mentre la squadra pensa a conservare i ben 16 punti di vantaggio dalla Lazio di Maurizio Sarri 2ª, insi sta organizzando la grandevolta a celebrare il ritorno in patria dellodopo ben 33 anni di digiuno. Esultanza@livephotosport A tal proposito, in questo turno di campionato ilaffronterà il Lecce presso lo Stadio Via del Mare, che sarà un ulteriore passo verso la gloria del titolo di campioni d’Italia, che manca al club partenopeo dalla stagione 1989-1990, annata in cui Diego ...

