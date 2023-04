Napoli | Balotelli si candida! E risponde Osimhen

(Di giovedì 6 aprile 2023) Mariofa sempre parlare di sé. L’attaccante del Sion non sta entusiasmando in Svizzera e aspetta una nuova chance in...

Serata dedicata ai social per Mario, l'attaccante del Sion che sembrerebbe voler cercare un ingaggio a fine stagione ... un tifoso più che una domanda gli scrive: 'Ti vorrei vedere nel' ...A San Siro, dicembre 2018 , si gioca Inter -. Koulibaly bersagliato dalle solite '... SUPER MARIO - Uno dei giocatori maggiormente preso di mira è sempre stato. Nel novembre del 2019, ...Un simbolo come il caschetto di Cech, la fascia al polso di Benzema, le bende blu di. E ... I consulenti delsi sono messi al lavoro per realizzarne una nuova, ma difficilmente faranno ...

FOTO - “Sei sempre il benvenuto a Napoli”, siparietto social tra Osimhen e Balotelli Tutto Napoli

La forza dei social: Mario Balotelli è stato invitato da alcuni utenti Instagram al Napoli, un invito che l'attaccante ex Inter e Milan ha subito girato a Victor Osimhen, attualmente ai box per ...Victor Osimhen chiama Mario Balotelli al Napoli. Il tutto è avvenuto in un divertente scambio di battute social: un tifoso, tramite una storia Instagram, ha detto a Supermario che gli piacerebbe ...